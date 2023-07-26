Фото: Архив КП

В Саратове за «спасение снохи» 82-летняя пенсионерка отдала 200 тысяч рублей. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает городское управление МВД.

По информации ведомства, 7 июля на телефон пенсионерки поступил звонок от неизвестного. По его словам, сноха женщины попала в ДТП, в котором оказалась виновницей. Для спасения родственницы от уголовной ответственности мужчина предлагал собрать 1,5 миллиона рублей.

На «помощь» у женщины было только 200 тысяч рублей, которые она передала курьеру в тот же день.

Только после это пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Полицейским удалось задержать курьера мошенников – им оказался 19-летний житель города Красный Кут. Злоумышленник признался в содеянном, объяснив, что себе он оставил лишь 10% от суммы, остальные деньги перевел «работодателю».

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