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НовостиОбщество26 июля 2023 9:53

В Саратовской области ста студентам-медикам оплатят обучение

После окончания обучения студенты будут обязаны отработать в районах не менее трех лет
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

В Саратовской области ста студентам-медикам оплатят обучение. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным принято решение об оплате стоимости обучения ста студентов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» в СГМУ им. В.И.Разумовского. В обмен на это, студенты-целевики обязуются трудоустроиться в медучреждения районов Саратовской области и отработать там не менее трех лет.

Желающим заключить соглашение о трудоустройстве в медицинские организации области необходимо обратиться в министерство здравоохранения по тел. (8452) 67-05-97