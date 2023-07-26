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НовостиОбщество26 июля 2023 9:33

В Саратове руководителю СТО предстоит суд за ложный ремонт автомобилей

Мужчина подавал сведения о ремонте автомобилей, которые не чинили на станции
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове владельцу СТО предстоит суд за ложный ремонт автомобилей. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с февраля 2019 по июль 2020 года мужчина предоставлял ложные сведения по заключенным госконтрактам о ремонте и замене запчастей на автомобилях. При этом, на счет его матери поступило более миллиона рублей. Руководитель станции снял деньги и потратил.

О преступлении выяснили правоохранители. Заведено уголовное дело. Материалы дела переданы в Октябрьский районный суд.

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