Саратовцы жалуются на незаконные вывески и кондиционеры на проспекте Столыпина. Об этом сообщил министр-председатель комитета по культурному наследию Саратовской области Владимир Мухин.

Горожане массово жалуются на больше количество объектов, не соответствующих дизайн-коду. Речь идет о домах-памятниках, для установки на которых нужно согласование.

На пешеходной зоне собственники помещений уже убрали добровольно после жалоб 17 вывесок и три кондиционера. На 21 собственника поданы иски в суд.

Проблему с вывесками и фасадами на проспекте Столыпина ранее призвал решить председатель Госдумы Вячеслав Володин.