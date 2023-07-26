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НовостиОбщество26 июля 2023 8:57

Саратовцы жалуются на незаконные вывески и кондиционеры на проспекте Столыпина

Жители Саратова обращают внимание на большое количество объектов, не соответствующих дизайн-коду
Евгений Бадиков

Саратовцы жалуются на незаконные вывески и кондиционеры на проспекте Столыпина. Об этом сообщил министр-председатель комитета по культурному наследию Саратовской области Владимир Мухин.

Горожане массово жалуются на больше количество объектов, не соответствующих дизайн-коду. Речь идет о домах-памятниках, для установки на которых нужно согласование.

На пешеходной зоне собственники помещений уже убрали добровольно после жалоб 17 вывесок и три кондиционера. На 21 собственника поданы иски в суд.

Проблему с вывесками и фасадами на проспекте Столыпина ранее призвал решить председатель Госдумы Вячеслав Володин.