Фото: Архив КП

В Саратове нашли зоопарк без лицензии. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Как выяснилось, организация использовала и содержала животных незаконно. При этом, работать исключительно при наличии лицензии должны не только зоопарки, но и зоосады, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы и цирки.

Руководителю зоопарка вынесли представление для устранения нарушений, однако, требования прокуратуры были проигнорированы.

Было возбуждено уголовное дело, предпринимателя оштрафовали на 2 тысячи рублей.

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