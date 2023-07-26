В Саратовской области в здании полиции обнаружили конверт с ядом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источников, в ходе проверки в поселке Озинки в подвале здания полиции обнаружен конверт с надписью «Яд». Экспертиза показала, что в конверте находится опасное вещество — хлорид ртути. Выяснилось, что вещество было изъято пять лет назад в ходе ходе расследования. По документам конверт был отправлен в региональный минздрав.

Ответственный за хранение вещественных доказательств в 2017 году будет проверен.

Хлорид ртути, или сулема — бинарное неорганическое соединение состава HgCl2, представляющее бесцветные кристаллы ромбической системы. Является сильнодействующим ядовитым веществом. Применяют для получения других солей ртути, как дезинфицирующее средство в медицине, для протравливания семян, в фармацевтической промышленности, для пропитки дерева и др. Сулему используют в качестве катализатора в органическом синтезе, в основном, в производстве винилхлорида.