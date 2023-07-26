Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовской области 21-летнего водителя «Приоры» приговорили к 8,5 годам за спрятанного пострадавшего. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает прокуратура Саратовской области.

Согласно материалам дела, авария произошла в городе Балаково ночью 20 августа 2022 года. Молодой лихач решил прокатиться с друзьями на отцовской «Приоре». С ним в машину сели еще две девушки и два парня. На пригородной трассе 21-летний водитель разогнал машину до 120 километров в час. В результате, он не справился с управлением, легковушка перевернулась несколько раз.

От испуга виновник аварии не стал вызывать оперативные службы. 16-летнего пострадавшего он спрятал в кустах и не рассказал о нем полицейским. В итоге, подросток умер. Остальные пассажиры получили серьезные травмы.

Водителя авто признали виновным и приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал заплатить пострадавшим 5 миллионов рублей и 75 тысяч рублей на похороны погибшего.

По мнению осужденного, приговор был очень суровым, что он пытался обжаловать. Однако, Саратовский областной суд признал решение законным. Приговор вступил в силу.

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