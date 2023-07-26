Благоустройство саратовской набережной пройдет с сохранением памятников архитектуры . Об этом стало известно сегодня, 26 июля, в ходе онлайн-брифинга Владимира Мухина, председателя комитета по культурному наследию Саратовской области.

По словам Мухина, ранее Градозащитный совет при областной думе разработал концепцию развития набережной с сохранением облика исторических заводов. На территории набережной планируют построить гостиницу, конгресс-холл, парк аттракционов, аквапарк, причал, экстрим-парк.

Мухин озвучил журналистам список объектов культурного наследия, которые войдут в план благоустройства:

- Чернышевского, 54В;

- Чернышевского, 66 – дом 1900 года постройки;

- Чернышевского, 90 – мельница Шмидтов;

- Чернышевского, 110;

- Чернышевского, 116;

- Чернышевского, 134 – Доходный дом Усачева.

Министр отметил, что данные здания находятся под охраной государства. При благоустройстве набережной здания сохранят, приведут в порядок. Также будут продуманы концепции для современного использования помещений.

Во время брифинга Мухин также прокомментировал реконструкцию гостиницы «Москва» (Московская, 84). Он сказал, что разработан план реконструкции, разрешение на проведение работ уже выдано. Чугунный балкон сейчас находится на реставрации, после ремонта фасада здания он вернется на место.