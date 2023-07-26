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Следственный комитет расследует смерть семилетней девочки в саратовской больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 21 июля в одну из больниц Марксовского района поступила семилетняя девочка с жалобами на высокую температуру. Состояние здоровья девочки ухудшалось, и ее перевели в одну из саратовских клиник на следующий день. Несмотря на оказанную медпомощь, ребенок скончался 26 июля. Следственный отдел Ленинского района Саратова возбудил уголовное дело по факту смерти девочки.

В настоящее время следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств смерти ребенка, назначен комплекс экспертных исследований. Расследование уголовного дела находится на личном контроле и.о. руководителя Дмитрия Костина.