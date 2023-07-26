Фото: Архив КП

В Саратове в поселке Солнечный и Жасминный до полуночи отключили воду. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает ООО «КВС».

В поселке Солнечный без воды остались жители улиц Тархова, 1-15 (нечетная сторона) и Лебедева-Кумача, 79, 81.

Причиной отключения воды являются повреждения на водопроводе по адресу: ул. Тархова, 5.

Кроме того, в Жасминном проводятся работы на водопроводе по адресу: ул. Майская, 4а. Из-за этого жители поселка остались без воды.

Завершение работ планируется к полуночи.

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