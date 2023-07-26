Фото: Архив КП

В Ершове за нападение собаки на ребенка администрация заплатит 25 тысяч рублей. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает Ершовский районный суд.

Напомним, инцидент произошел 1 февраля в Ершове. На улице Мелиоративная бездомная собака покусала несовершеннолетнего. В результате, ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

Против администрации Ершовского района прокуратура подала иск о взыскании денежной компенсации морального вреда. Суд оценил нанесенный вред ребенку в 25 тысяч рублей.

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