фото: СУ СКР

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика в бассейне. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Трагедия произошла вчера, 25 июля, в одном из бассейнов Саратова. Восьмилетний ребенок занимался в воде плаванием под присмотром инструктора. Через некоторое время ребенок перестал подавать признаки жизни и инструктор вытащил его из воды.

По факту случившегося возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе расследования были проведены осмотр места происшествия и тела, изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы, допрошены очевидцы.