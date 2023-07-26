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НовостиПроисшествия26 июля 2023 7:09

Растопка бани в Новых Бурасах стала причиной сильного пожара

На пожаре в Новых Бурасах пострадал 66-летний хозяин дома
Евгений Бадиков
фото: ГУ МЧС по Саратовской области

фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 25 июля, в Саратовской области произошел пожар. Горел частный дом в поселке Новые Бурасы. Сообщение на пульт «01» поступило в 0:18.

Вечером хозяева дома занимались истопкой бани, а ночью, почувствовав запах дыма, вызывали пожарных. 66-летний хозяин дома пытался потушить огонь своими силами, но получил ожоги и был госпитализирован.

Пожар общей площадью 100 квадратных метров тушили два расчета.

Предварительной причиной называют неисправность отопительного оборудования.