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НовостиОбщество26 июля 2023 6:17

Торговый оборот Саратова со странами Африки вырос на 77,7%

Рост торгового оборота между Саратовом и Африкой обеспечили отрасли черных металлов, зерна, удобрений
Елена Маркелова
Фото: Минэкономразвития Саратовской области

Фото: Минэкономразвития Саратовской области

Саратовская область сотрудничает с 12 странами Африканского континента, среди которых Египет, ЮАР, Алжир, Ливия, Марокко, Сенегал, Тунис. Об этом сообщила пресс-служба регионального минэкономразвития.

По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Саратовской области с африканскими странами увеличился на 77,7% относительно 2021 года.

В ведомстве отметили, что Саратовская область поставляет в страны Африки черные металлы и изделия из них, электрооборудование для двигателей внутреннего сгорания, масложировую продукцию, зерно, продукты неорганической химии и удобрения.