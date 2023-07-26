Дом Лебедева на Октябрьской в Саратове стал объектом муниципального значения

Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

Статус объекта муниципального значения получило здание на улице Октябрьской, дом 42 в Саратове. Соответствующее постановление подписал глава профильного комитета Владимир Мухин.

Ранее комитет культурного наследия организовал проведение историко-культурной экспертизы. Дом был построен в 1900-ые годы. В этот период, как утверждают историки, владельцем здания стал мещанин Павел Лебедев. Это удалось выяснить благодаря сохранившимся документам. В них зафиксировано, что Павел Петрович занял средства под залог своего имущества. В 1902 году Лебедев продал домовладение за 12 тысяч рублей, купив его за сумму приблизительно в 4 тысячи рублей. Увеличение стоимости как раз и связано со строительством дома.

Для здания в эклектичном стиле утверждены границы территории и предмет охраны.