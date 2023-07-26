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Глава облдумы Михаил Исаев призвал чиновников отказаться от западных смартфонов. Соответствующий пост Исаев опубликовал в своем телеграмм-канале.

По мнению председателя Саратовской областной Думы, чиновникам и депутатам следует отказаться от использования в рабочих целях смартфонов, разработанных корпорациями из вражеских государств.

- На мой взгляд, чиновникам, депутатам, представителям различных органов власти и ведомств правильно было бы исключить из рабочего процесса смартфоны, разработанные корпорациями из вражеских государств.

Электронные почты в деловой переписке необходимо использовать только от российских сервисов, а для общения по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью, подбирать отечественные аналоги мессенджеров или же избегать такой формы взаимодействия в принципе.

Все должны понимать, что передача рискованными способами информации и документации может привести к крайне негативным последствиям.

В областной Думе, к слову, мы приступили к процессу импортозамещения системы электронного сопровождения заседаний парламента. Теперь подойдем и к вопросу мониторинга смартфонов и мессенджеров, используемых в рабочих целях, - высказался чиновник.