Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Балашове в аварии с кроссовером пострадал 72-летний водитель мопеда. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в вчера, 25 июля, в 19.19 на улице Гагарина. Напротив дома №2 мопед «Дельта», которым управлял 72-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail.

В результате аварии, водителя мопеда госпитализировали в медучреждение. Кроссовером Nissan X-Trail управлял ровесник пострадавшего.

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