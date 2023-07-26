фото: Архив КП

В Саратове рядом с новым жильем появятся соцобъекты от застройщиков. Об этом стало известно из телеграм-канала Романа Бусаргина.

Губернатор напомнил, что в Саратовской области начали действовать новые правила застройки, которые «призваны прекратить порочную практику» создания жилых массивов без школ и детских садов, когда в ближайших образовательных учреждениях после заселения многоэтажек создавался дефицит мест.

- После заселения многоэтажек ближайшие школы и детские сады физически не могли принимать детей. Жители микрорайонов Звезда, Солнечный-2, Ласточкино, Иволгино, Авиатор в Саратове помнят, как тяжело давалось решение этой проблемы. Благодаря председателю Госдумы Вячеславу Володину вопросы по инфраструктуре на этих территориях удалось закрыть. В большинстве случаев расплачиваться пришлось бюджетными средствами, пока застройщики осваивали сверхприбыль за свои дома, - отметил глава региона.

Теперь главное условие при выдаче разрешений на строительство – наличие в шаговой доступности социальной инфраструктуры. Если ее не хватает, застройщик должен гарантировать жителям, что параллельно с домами будут возводиться соцобъекты. Соответствующее соглашение подписано по 10 домам.