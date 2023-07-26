В библиотеке №30 Саратова откроют семейный кинозал

Фото: Минкультуры Саратовской области

В этом году в рамках нацпроекта "Культура" одним из ключевых событий в Саратове является преображение Централизованной библиотечной системы города Саратова. Ведется модернизация детской библиотеки №30 (улица Большая Садовая, дом 149).

В помещении библиотеки будут выделены 12 комфортных зон, которые предназначены для тихого чтения, интеллектуальных игр, обучения, дискуссионных площадок, кружков и клубов, мастер-классов. Для каждой возрастной группы предусмотрено отдельное пространство.

Как подчеркнула министр Наталия Щелканова, зонирование позволит максимально использовать все формы получения информации и библиотечных услуг: предоставление бумажных, электронных, оцифрованных документов; работа клубных формирований, кружков, творческих лабораторий, театральных мастерских; проведение мастер-классов, лекториев, обучающих мероприятий.

В библиотеке запланировано создание семейного кинозала «Волшебный мир кино», который будет демонстрировать детские фильмы, созданные на основе литературных произведений. Проведение кинопоказов планируется 1 раз в месяц по субботам в 16.00. Открыть обновленную библиотеку планируется к началу учебного года.