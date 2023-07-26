Фото: Архив КП

В Саратове жители Заводского района остались без горячей воды. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает компания «Т Плюс».

По причине ремонта труб воду отключили на пяти улицах:

- 4-й Чернышевский проезд;

- улица Чернышевского;

- улица Кавказская;

- улица Томская;

- улица Заводская.

Вернуть воду коммунальщики обещают до конца дня.

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