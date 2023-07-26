Фото: Архив КП
В Саратове жители Заводского района остались без горячей воды. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает компания «Т Плюс».
По причине ремонта труб воду отключили на пяти улицах:
- 4-й Чернышевский проезд;
- улица Чернышевского;
- улица Кавказская;
- улица Томская;
- улица Заводская.
Вернуть воду коммунальщики обещают до конца дня.
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