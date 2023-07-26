фото: архив КП

В Саратове без воды остались тысячи человек. Об этом сообщает ООО "КВС".

Сегодня, 26 июля, в Саратове без воды останутся жители целого микрорайона.

Для устранения повреждения на городском водопроводе по адресу: ул. Астраханская, 10/20, ограничено холодное водоснабжение многоквартирных домов по улицам: Астраханская (дома №№10/20, 22/36, 38, 40), 2-я Садовая (дома №№39/1, 55); 5-й пр. Первомайского пос. (дома №№6/16, 18/30); 6-й пр. Первомайского пос. (дома №№21/29, 25); 7-й пр. Первомайского пос. (дом №19/31); 9-я линия Первомайского пос. (дом №4/12).

Кроме того, воды не будет и в частных домах по адресам: Астраханская (дома №№4, 6, 8); 2-й пр. Первомайского пос. (дома №№14-30, 11-29); 5-й пр. Первомайского пос. (дома №№21-39); 9-я линия Первомайского пос. (дома №№14, 16, 18, 20); Кособокова (дома №№20-42, 17-37); 1-й Станционный пр. (дом №15).

Вернуть воду коммунальщики обещают к 18:00.