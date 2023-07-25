Бусаргин встретился с успешными выпускниками саратовских школ

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Сегодня, 25 июля, состоялась встреча губернатора Романа Бусаргина с выпускниками саратовских школ, которые набрали высшие баллы на едином государственном экзамене.

Выпускники рассказали главе региона о своих планах.

Многие признались, что будут поступать в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

- После учебы некоторые планируют вернуться в Саратовскую область, кто-то сразу решил, что останется в столице. Мотивация здесь простая – там больше возможностей, выше зарплаты. Если ребята смогут проявить себя в других городах, это еще раз подтвердит высокий уровень нашего регионального образования, но наша задача – создавать такие же условия для молодых людей в родном регионе. Удержать силой точно никого не получится. Выпускники должны понимать, что здесь они смогут найти хорошую работу, будут востребованы. Именно для этого развиваем и меняем систему целевого обучения в вузах, взаимодействуем с промышленными предприятиями по вопросам трудоустройства студентов, внедряем меры поддержки для молодых специалистов. Работы в этом направлении предстоит еще очень много, - поделился своими размышлениями Роман Бусаргин.

Всего в этом году 100 баллов на ЕГЭ набрали 83 человека, 4 получили максимальный балл сразу по двум предметам.

- Не имеет значение, какой ребята выберут вуз. Мы гордимся ими. Вместе со своими педагогами они проделали большую работу. Такое трудолюбие поможет им добиться успехов, - подчеркнул глава региона.