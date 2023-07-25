Саратовские гребцы стали серебряными призерами Первенства России

Фото: Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области

Саратовские гребцы - серебряные призёры Первенства России. Об этом сегодня, 25 июля сообщает Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

Первенство России среди юношей и девушек до 17 лет завершилось в Нижнем Новгороде. В соревнованиях принимали участие 583 спортсмена из 24 регионов Российской Федерации.

Воспитанницы Саратовской областной спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту- Екатерина Мажарова, Дарья Санникова, Мария Ковалева, Ирина Шевченко заняли второе место в четвёрке без рулевого.

Мероприятие проводилось при поддержке Олимпийского комитета России и являлось I этапом отбора на Спартакиаду учащихся – 2024.

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