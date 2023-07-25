Велопробег в Романовке

Мария Усова приняла участие в велопробеге в Романовском районе. Об этом сообщает телеграм-канал "Колонка издателя"

Велопробег в Романовке

Второй год депутат принимает участие в велопробеге Романовского местного отделения партии «Единая Россия» — «Велотуризм в историю»!

— Футболки, тушенка — с меня, все остальное — с местного партийного отделения — секретаря Николая Швецова и администрации района. Очень классное мероприятие придумала и ежегодно проводит «Единая Россия» в Романовке, — высказалась координатор регионального отделения проекта «Женское Движение Единой России», гендиректор издания «КП-Саратов» Мария Усова table style="clear: both" class="AImage img_center" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" align="center">