Алексей Сандовин из Балтайского района погиб в СВО

В специальной военной операции погиб уроженец Саратовской Алексей Сандовин. Об этом сообщила администрация Балтайского района.

Как уточнили в МО, боец родом из села Донгуз. Земляки проводили бойца в последний путь 16 июля.

- Алексей Сандовин при исполнении воинского долга показал пример исключительной смелости и мужества. Он храбро и самоотверженно шел на передовую ради общего дела - защиты Родины и мирного будущего соотечественников. Светлая память и вечная слава доблестному воину! - обратилось руководство района к близким бойца.