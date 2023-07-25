В Саратовской области могут отменить массовые мероприятия с детьми

Главный санитарный врач области подписал постановление "О дополнительных мерах по профилактике энтеровирусной инфекции среди населения Саратовской области". Связано это с подъемом заболеваемости энтеровирусной инфекцией в регионе. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Роспотребнадзора, каждые 7-8 лет в области происходят сезонные подъемы заболеваемости энтеровирусной инфекции и зависят от серотипа циркулирующего среди населения энтеровируса.

Чтобы не допустить распространение вируса, главам районов рекомендовано принять меры по оборудованию и содержанию мест массового отдыха, ликвидировать места несанкционированной торговли пищевыми продуктами, провести разъяснительные работы с населением. Также, рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий для населения, в первую, очередь с участием детей. По запретом праздники в торговых центрах, в бассейнах, школах. Ограничение будет действовать до нормализации эпидемиологической ситуации. Специалистами управления Роспотребнадзора по Саратовской области на постоянной основе проводится мониторинг качества питьевой воды. Министерству здравоохранения области рекомендовано принять меры по обеспечению готовности больниц к приему больных и лабораторной, наличию запаса лекарства и экстренной профилактики. В образовательных организациях должны ежедневного осматривать детей, чтобы своевременного выявить заболевших.

Напомним, за шесть месяцев 2023 года среди населения области зарегистрировано семь случаев заболевания энтеровирусной инфекцией в городе Саратове и Энгельсском районе. Начиная со второй декады июля 2023 года, отмечается подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в том числе протекающей в форме серозного менингита. Больше всего заболевших зарегистрировано в городах Энгельс и Саратов.

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