Индекс промпроизводства Саратовской области за 6 месяцев 2023 года составил 107,8 процента

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Индекс промышленного производства за январь - июнь 2023 года достиг 107,8%. Об этом сообщила пресс-служба регионального минпромэнерго.

В ведомстве рост ИПП связали с адаптацией местных предприятий к внешним вызовам, активной политикой импортозамещения.

Продолжается рост в отраслях машиностроения: производство прочих транспортных средств и оборудования + 28,5%, электрического оборудования + 15,5%, компьютеров, электронных и оптических изделий + 10,9%.

В сфере обрабатывающих производств наиболее интенсивный рост показателя обеспечен в производстве прочей неметаллической минеральной продукции: +81,4%. Высокий спрос на строительные материалы позволил увеличить объемы производства на профильных заводах.

В плюсе металлургия, которая показала рост на 2,3%.

Среди отраслей химии и нефтехимии заметный рост индекса отмечен в производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 30,1%, химических веществ и продуктов - на 14,4%.

Сохраняется рост в производстве мебели - на 34,1%, одежды - на 14,6%, текстильных изделий – на 9,3%.