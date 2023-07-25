Роман Бусаргин поздравил саратовских следователей с профессиональным праздником

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Глава региона принял участие в коллегии следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области. Она прошла сегодня, 25 июля, в День сотрудника органов следствия России. Об этом сообщает правительство области.

Глава региона поздравил сотрудников СК РФ с профессиональным праздником и отметил важность их работы. На заседании Роман Бусаргин вручил благодарности сотрудникам Следственного комитета за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе.

- У регионального Правительства и управления Следственного комитета общая задача – безопасность и благополучие наших жителей. Мы взаимодействуем по самым значимым направлениям, которые напрямую касаются людей. Среди них - ЖКХ, строительство, защита трудовых прав, - отметил губернатор.

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