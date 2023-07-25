800 тысяч тонн зерна – в закрома родины!

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Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе в страду-2023 приближается к 800 тысячам тонн. На сегодняшний день собрано 793,2 тысячи тонн при средней урожайности 27 ц/га. Такие данные сообщил заместитель председателя правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Озимые культуры убраны с площади 288 тысяч гектаров. Собрано 768,4 тысячи тонн пшеницы и 14 тысяч тонн ржи.

Уборка яровых культур проведена с площади 6,1 тысяча гектаров. С начала уборочной страды-2023 собрано 5,3 тысячи тонн яровой пшеницы, из которой твердых сортов 3,4 тысячи тонн, а также 3,2 тысячи тонн ячменя, 0,7 тысяч тонн гороха, 1,3 тысячи тонн чечевицы.

- В авангарде уборочной кампании-2023 находятся хлеборобы Пугачевского, Ершовского, Энгельсского, Федоровского, Краснокутского и Дергачевского муниципальных районов, - уточнил Роман Ковальский.

В ряде хозяйств южной зоны, имеющих в наличии зерносушилки, ведется обмолот озимых культур.