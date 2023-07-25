После тренировки в спортзале саратовец попал в операционную

Молодого саратовца после тренировки более 10 часов спасали в операционной. Сегодня, 25 июля телеграм-канал областного кардиодиспансера сообщил подробности.

Молодой человек регулярно посещал тренировки в спортзале. На одной из них он почувствовал себя плохо. Сотрудники спортклуба вызвали бригаду скорой помощи. Медики быстро прибыли на место, оказали первую помощь и доставили в городскую клиническую больницу № 8. После обследования врачи определили у него острый аортальный синдром и оперативно доставили в областной клинический кардиологический диспансер. Там ему установили точный диагноз - разрыв аневризмы восходящего отдела аорты. Это одно из наиболее серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, которое более чем в 95% случаев приводит к летальному исходу.

Состояние 31-летнего мужчины было крайне тяжелым, врачи кардиодиспансера решили провести экстренную операцию. Хирургическое вмешательство на остановленном сердце провели ночью. Борьба за жизнь пациента длилась 10 с половиной часов.

Благодаря профессионализму саратовских хирургов и слаженным действиям всей операционной бригады пациента удалось спасти. Было выполнено протезирование восходящей аорты, восстановлен кровоток.

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