С сентября агрегаторы будут выдавать заказы только легальным таксистам

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C 1 сентября 2023 года в силу вступит закон № 580–ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации». С сентября агрегаторы и диспетчерские такси будут обязаны выдавать заказы только тем таксистам, у которых есть специальное разрешение.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области будет вести региональные реестры перевозчиков, легковых такси и служб заказа такси. Для этого ведомство планирует использовать федеральную государственную информационную систему ФГИС «Такси». В настоящее время разработка сервиса ведется Минтрансом РФ. О готовности к работе в данной информационной системе и обзоре её функционала, министерством будет сообщено дополнительно.

Оформить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси можно через портал Госуслуг, а также очно – в МФЦ или областном минтрансе.