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НовостиОбщество25 июля 2023 11:41

Предприятия саратовского ОПК могут освободить от уплаты земельного налога

Депутаты Саратовской городской Думы планируют освободить оборонные предприятия от уплаты земельного налога
Евгений Бадиков

Предприятия саратовского ОПК могут освободить от уплаты земельного налога. Об этом стало известно сегодня, 25 июля на заседании комиссии по бюджетно-финансовым вопросам Саратовской городской думы.

Старший помощник прокурора города Екатерина Маркина на сообщила, что оборонные предприятия Саратовской области предприятия в 2023-2024 годах планируют освободить от уплаты земельного налога.

Льгота коснется только тех предприятий, которые внесены в реестр министерства промышленности и торговли РФ.

В итоге депутаты решили создать отдельную рабочую группу, чтобы позднее обсудить проект решения более детально.