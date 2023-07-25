Предприятия саратовского ОПК могут освободить от уплаты земельного налога. Об этом стало известно сегодня, 25 июля на заседании комиссии по бюджетно-финансовым вопросам Саратовской городской думы.

Старший помощник прокурора города Екатерина Маркина на сообщила, что оборонные предприятия Саратовской области предприятия в 2023-2024 годах планируют освободить от уплаты земельного налога.

Льгота коснется только тех предприятий, которые внесены в реестр министерства промышленности и торговли РФ.

В итоге депутаты решили создать отдельную рабочую группу, чтобы позднее обсудить проект решения более детально.