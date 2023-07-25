Саратовец награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Уроженца Новоузенского района Саратовской области отметили за боевые заслуги. Ануар Кузьбинов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает администрация Новоузенского района.Награду бойцу, участнику СВО, вручили за проявленные доблесть и мужество при выполнении служебного долга во время специальной военной операции на Украине.

- Поздравляем Ануара с заслуженной наградой и благодарим за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга, - говорится в сообщении администрации.

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