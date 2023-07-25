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НовостиОбщество25 июля 2023 11:13

Саратовец награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

За проявленную доблесть и мужество при выполнении служебного долга награду вручили Ануару Кузьбинову из Новоузенского района
Светлана Курышева

Уроженца Новоузенского района Саратовской области отметили за боевые заслуги. Ануар Кузьбинов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает администрация Новоузенского района.Награду бойцу, участнику СВО, вручили за проявленные доблесть и мужество при выполнении служебного долга во время специальной военной операции на Украине.

- Поздравляем Ануара с заслуженной наградой и благодарим за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга, - говорится в сообщении администрации.

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