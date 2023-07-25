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НовостиОбщество25 июля 2023 10:18

Владимир Путин отметил госнаградами жителей Саратовской области

Людмила Лицова и Светлана Жукова из саратовской области получили ордена за вклад в развитие культуры
Светлана Курышева

Президент России отметил государственными наградами заслуги жителей Саратовской области. Об этом сегодня, 25 июля сообщает правительство области.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отметили директора Детской школы искусств №1 г. Маркса Светлану Жукову. Художественного руководителя Театра хоровой музыки Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке Людмилу Лицову наградили Орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

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