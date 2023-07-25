Владимир Путин отметил госнаградами жителей Саратовской области

Президент России отметил государственными наградами заслуги жителей Саратовской области. Об этом сегодня, 25 июля сообщает правительство области.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отметили директора Детской школы искусств №1 г. Маркса Светлану Жукову. Художественного руководителя Театра хоровой музыки Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке Людмилу Лицову наградили Орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
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