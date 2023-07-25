фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области

Замминистра МВД Александр Кравченко устроил саратовской полиции внезапную проверку. Об этом сообщает Пресс-центр МВД России.

По поручению Министра внутренних дел Владимира Колокольцева замминистра Александр Кравченко с двухдневной рабочей поездкой посетил Саратовскую область.

Кравченко и глава регионального Управления МВД Николай Ситников провели внезапные антитеррористические проверки. Они прошли в Марксовском районе и в 4-м отделе полиции Саратова.

Кроме того, замминистра проверил работу кинологического, экспертно-криминалистического центров и осмотрел рабочие кабинеты сотрудников, ознакомился с бытовыми условиями.

В ходе встречи с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным обсуждалось взаимодействие между полицией и органами власти в вопросах обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан, в частности – перспективы развития системы «Безопасный город».

Также состоялись рабочие встречи с прокурором Саратовской области Сергеем Филипенко, начальником УФСБ России по Саратовской области Сергеем Уймановым и исполняющим обязанности руководителя СУ СК России по Саратовской области Дмитрием Костиным. Обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия и координации совместной деятельности.

Александр Кравченко и Николай Ситников возложили цветы к мемориалам, установленным на Театральной площади города Саратова и на Аллее Мужества ГУ МВД России по Саратовской области, в честь погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.