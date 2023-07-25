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НовостиОбщество25 июля 2023 10:02

Ребенок утонул в одном из бассейнов Саратова

Восьмилетний мальчик захлебнулся на занятиях по плаванью в Саратове
Светлана Курышева

Сегодня днем в одном из бассейнов Саратова утонул несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По предварительным данным, мальчик находился на детской площадке в бассейне под присмотром инструктора. Ребёнок некоторое время находился в воде на спине, после того как перестал подавать признаки жизни, инструктор вытащил ребёнка из воды. Реанимационные мероприятия не помогли. Прибывшие медицинские сотрудники констатировали смерть ребёнка.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. На место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Илья Апарин.

- Надзорным ведомством будет дана оценка профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлены причины и условия произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - подчеркнули в ведомстве.

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