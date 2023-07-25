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Криминальная драма в Калининске: пьяная ссора чуть не переросла в убийство. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Ночью, 22 июня в одном из сел Калининского района на территории КФХ мужчины устроили застолье. Ранее судимый 46-летний гражданин решил «воспитать» дерзкого 36-летнего коллегу и отвесил ему оплеуху, после чего более молодой гражданин вместе с еще одним собутыльником отправились домой на брошенной машине. Будучи изрядно пьяными, товарищи решили отомстить обидчику, после чего, взяв спрятанное незарегистрированное охотничье ружье, вернулись обратно к застолью, пытаясь спровоцировать атаковавшего их мужчину, после чего по очереди выстрелили в него из двухстволки. Потерпевший успел присесть и избежал ранений.

Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. Злоумышленники утверждают, что убивать никого не собирались и стреляли исключительно вверх для «острастки». Возбуждено уголовное дело. Кроме того, подозреваемый был лишен водительских прав, а в ту ночь сел за руль автомобиля, еще и пьяным, вдобавок, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном хранении оружия.