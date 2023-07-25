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Саратовец заплатил 150 тысяч долгов по налогам после ареста бытовой техники. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

46-летний житель Красноармейского района задолжал государству более 150 тысяч рублей налогов. В отношении мужчины было возбуждено сводное исполнительное производство.

Из-за бездействия мужчины, ему был ограничен выезд за пределы РФ. Тем не менее, должник игнорировал вызовы на прием и не появлялся по месту прописки, а приставам назвал недействительные адреса проживания. В рамках принудительных мер была арестована бытовая техника тещи должника, после чего мужчина все-таки оплатил задолженность по налогам.