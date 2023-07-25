В поселке Юбилейный в Саратове сгорела квартира

Фото: КП Саратов

В поселке Юбилейный города Саратов сгорела квартира. Пожар произошел на пятом этаже шестиэтажного дома по адресу Исаева 9а.

Очевидцы утверждают, что из горящей квартиры спасли девочку. В ГУ МЧС уточнили, что вызов поступил в 11:34, в момент пожара ребенок был в квартире один в момент пожара она находилась на балконе. Пожарные вынесли девочку на улицу. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает. На место выезжали пожарные на трех машинах, они потушили возгорание за полчаса.

На подоконнике так же был замечен кот, его судьба неизвестна.

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