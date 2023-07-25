фото со страницы Глеба Майорова

В Саратове причалил уникальный 96-метровый теплоход класса VIP. Об этом рассказал в соцсетях саратовский фотограф Глеб Майоров.

Вчера утром, 24 июля, впервые в истории в Саратове остановился единственный в своем проекте пассажирский теплоход VIP-класса «Штандарт».

Судно было заложено 18 марта 2014 года на Верфи братьев Нобель в Рыбинске, а 25 октября того же года судно спустили на воду, затем корпус был отбуксирован в Москву, где на местном судостроительном и судоремонтном заводе происходила достройка теплохода.

— Вот уже более 6 лет «Штандарт» бороздит реки и озера России с VIP-пассажирами на борту.

Длина «Штандарта» составляет практически 96 метров, ширина – около 14 метров. Несмотря на относительно небольшие размеры, теплоход имеет 4 палубы (3 жилые, 1 прогулочная). Палубы связаны лифтом. Пассажировместимость «Штандарта» составляет 36 человек, экипаж — 33 человека. На борту имеется ресторан, спортивно-оздоровительный комплекс, вертолетная площадка, — рассказал Майоров.

У судна есть возможность выхода в Финский залив, Белое, Каспийское, Азовское и Черное моря, а габариты позволяют проходить под мостами Москвы-реки.