«Тэги» юных саратовцев на проспекте стали предметом обсуждения в социальных сетях

фото: "Типичный Саратов"

Об этом стало известно из социальных сетей. Вчера вечером, 24 июля, в городском сообществе «Типичный Саратов» появилась публикация от возмущенного подписчика. На видео подростки 13-15 лет оставляют на временном заборе вокруг здания сгоревшей гостиницы на проспекте Столыпина так называемые «тэги» — надписи, оставляемые при помощи баллончика с краской. Местный житель не оценил художественный талант ребят и серьезно возмутился, назвав подростков вандалами.

В комментариях часть пользователей поддержали мнение, что портить забор не стоит, а родителей юных граффитчиков следует привлекать к ответственности. Вторая половина комментаторов обратили внимание на то, что рисунки подростков выглядят не хуже, чем унылый временный забор, который сам по себе портит вид центральной улицы города.

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