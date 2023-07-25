Саратовец поблагодарил полицейских за профессионализм

Фото: Архив КП
В Главное управление МВД России по Саратовской области поступило обращение, в котором житель города благодарит участковых уполномоченных полиции Фрунзенского района за оперативность и профессионализм. Об этом сегодня, 25 июля сообщает региональное МВД.
Обратившийся мужчина пояснил, что он катался на велосипеде и отвлекся купить в одном из городских скверов мороженое. В следующую секунду его транспортное средство уже угнали. Догнать злоумышленника гражданин не мог из-за травмы, но оказавшиеся поблизости полицейские среагировали оперативно и задержали вора. Велосипед вернули владельцу.
Участковые пояснили, что это их работа и каждый сотрудник обязан реагировать с максимальной самоотдачей.
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