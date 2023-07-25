В центре Саратова на целый день перекрыли улицу

Фото: Архив КП

Сегодня, 25 июля, в Саратове перекрыли движение на одном из участков улицы Степана Разина. По информации городской администрации, это связано с ремонтными работами со стороны «Т Плюс».

Движение на Степана Разина на целый день перекрыли от улицы Кутякова до Московской. Ориентировочно завершить все работы должны до 21.00.

На время ремонта на дороге выставили предупреждающие знаки и ограждения.

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