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НовостиОбщество25 июля 2023 7:49

В центре Саратова на целый день перекрыли улицу

В Саратове перекрыли движение на улице Степана Разина
Светлана Курышева
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня, 25 июля, в Саратове перекрыли движение на одном из участков улицы Степана Разина. По информации городской администрации, это связано с ремонтными работами со стороны «Т Плюс».

Движение на Степана Разина на целый день перекрыли от улицы Кутякова до Московской. Ориентировочно завершить все работы должны до 21.00.

На время ремонта на дороге выставили предупреждающие знаки и ограждения.

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