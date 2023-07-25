В Саратовской области не допущено в реализацию более 16 тонн продукции

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В Саратовской области к реализации не допущено более 16 тонн продукции, не отвечающей требованиям пищевой безопасности. Об этом сегодня, 25 июля сообщает Управление ветеринарии области.

Ветеринарными специалистами с начала года проведено более 250 тысяч экспертиз продукции и сырья животного и растительного происхождения. Вся реализуемая на сельскохозяйственных рынках и ярмарках животноводческая продукция и продукция растительного происхождения, подвергается обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе для определения ее безопасности при использовании в пищевых целях. В результате контрольных мероприятий в реализацию не допущено более 16 тонн мясной, молочной и растениеводческой продукции, не отвечающей требованиям пищевой безопасности.

- Основная задача ветеринарно-санитарной экспертизы - недопущение возможности заражения людей через продукты, не соответствующие требованиям пищевой безопасности, - подчеркнул руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.

Для контроля безопасности продукции на продовольственных и сельскохозяйственных рынках организована работа лабораторий и кабинетов ветеринарно-санитарной экспертизы. Дополнительно имеется 1 передвижная лаборатория. На рынках, где нет лабораторий, осуществляется документальный контроль поступающей для реализации продукции, прошедшей экспертизу в установленных местах.

Управление ветеринарии настоятельно рекомендует не приобретать пищевую продукцию, не прошедшую ветеринарно-санитарную экспертизу и не имеющую заключения о ее безопасности.

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