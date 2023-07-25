Саратовских школьников пригласили на бесплатные уроки по плаванию

Фото: Телеграм-канал Время Саратовское Z

Саратовских детей в возрасте от 7 до 12 лет пригласили стать участниками продолжения проекта «Живу на Волге – умею плавать!». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Начался третий этап реализации программы. Регистрация на участие в нем открылась сегодня, 25 июля.

Обучать плаванию саратовских ребят будут квалифицированные тренеры. Занятия организуют на базе бассейнов Дворца водных видов спорта, ФОКа «Заводской», при школах «Аврора», «Солярис», «Звезда», «Авиатор».