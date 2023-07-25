В Октябрьском районе Саратова ночью сгорел дом

Фото: ЧП Саратов

Сегодня ночью, 25 июля, пожарные ликвидировали возгорание частного дома в центре Саратова. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Частный дом загорелся в Октябрьском районе на улице Хользунова №15. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на общей площади 88 кВ.м. В пресс-службе ведомства уточнили, что дом трехквартирный, горела нежилая часть. В результате пожара никто не пострадал. Причина происшествия пока неизвестна.

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