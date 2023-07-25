Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 6:29

В Октябрьском районе Саратова ночью сгорел дом

Пожарные тушили нежилую часть дома в центре Саратова
Светлана Курышева
Фото: ЧП Саратов

Фото: ЧП Саратов

Сегодня ночью, 25 июля, пожарные ликвидировали возгорание частного дома в центре Саратова. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Частный дом загорелся в Октябрьском районе на улице Хользунова №15. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на общей площади 88 кВ.м. В пресс-службе ведомства уточнили, что дом трехквартирный, горела нежилая часть. В результате пожара никто не пострадал. Причина происшествия пока неизвестна.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.