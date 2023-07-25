Регоператор: в обновление автопарка спецтехники инвестировано более 136 миллионов рублей

Фото: Ситиматик

Саратовский региональный оператор по обращению с ТКО совместно с подрядными организациями продолжает работу по улучшению качества коммунальной услуги. За последние полгода основной подрядчик - ООО «Ситиматик» выпустил в рейсы 15 единиц новой спецтехники для транспортирования ТКО. Закупка мусоровозов позволила обновить автопарк на 20,8%, а общий объем инвестиций составил более 136 млн рублей.

На маршруты в Саратове, Энгельсе и Энгельсском районе вышли современные мусоровозы на базе ISUZU и отечественных «Камаз» и «Камаз-Компас». Конструктивные особенности шасси и высокий коэффициент прессования позволяют транспортировать отходы в большом количестве и сократить время на их разгрузку. Мусоровозы также оснащены системой сбора и слива жидкости в специальную емкость, что обеспечивает герметичность кузова и оставляет дорожное покрытие чистым.

«Обновление парка спецтехники – это неотъемлемая часть в работе любой мусоровывозящей компании и регоператора по обращению с ТКО. Новая техника нашего подрядчика позволила повысить качество оказываемой услуги в крупнейших городах области. Ряд мусоровозов - менее габаритные и в условиях плотной городской застройки стали просто незаменимы. В то же время у них большой дорожный просвет. А это значит, что у них большая проходимость, и застревать в снегопады они будут реже», - прокомментировал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.