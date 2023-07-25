В Саратовской области стартует охота на болотно-луговую дичь

Фото: Архив КП

В охотничьих угодьях региона открылась охота на болотно-луговую дичь. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области.

Речь идет о чибисах и бекасах. Охотничий сезон открывается для владельцев собак охотничьих пород, при наличии справки или свидетельство о происхождении.

Для владельцев подружейных собак с 5 августа 2023 года откроется охота на боровую, полевую и степную дичь. Для всех остальных охотников летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь стартует с 26 августа.

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