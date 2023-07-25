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НовостиОбщество25 июля 2023 5:03

Самым отстающим в Саратове признали Волжский район

Администрация Волжского района Саратова оказалась на последнем месте в рейтинге
Светлана Курышева
Фото: телеграм-канал "Лада Мокроусова"

Фото: телеграм-канал "Лада Мокроусова"

По итогам первого полугодия 2023 года, худшую работу показала администрация Волжского района Саратова. Об этом вчера, 24 июля, сообщила в телеграм-канале мэр города Лада Мокроусова.

Результаты деятельности территориальных подразделений мэрии обсудили на совещании в городской администрации. Был составлен рейтинг районов, в котором учитывали несколько показателей. Самой эффективной оказалась администрация Октябрьского района – она заняла 1 место. Второе место у администрации Фрунзенского района, администрация Ленинского района на третьем, следом администрация Заводского района, на пятой строчке администрация Кировского района и департамент Гагаринского района. Отстающей оказалась администрация Волжского района.

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