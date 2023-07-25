В Краснокутском районе простились с Иваном Зотовым

Фото: администрация Краснокутского района

В ходе спецоперации погиб гранатометчик артиллерийской батареи Иван Зотов из Краснокутского района Саратовской области. С бойцом простились вчера, 24 июля. Об этом сообщили в районной администрации.

Иван родился 21 января 1985 года в городе Красный Кут. Закончил местную школу № 2. По контракту служил в армии с июля 2014 года. Выполнял специальные задачи в Северной Осетии. В СВО участвовал с первых месяцев. Погиб во время боя.

Иван Зотов также был парашютистом, награжден медалью «За боевые отличия». Посмертно награжден Орденом мужества.

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